Транскрипция слова ванны
Русский язык
Транскрипция слова ванны
Ответ(ы):
Гость:
Ванны - (в а н н и) буква в - остаётся так же,а - тоже,удвоенные н - так же,а вот буква и - обозначает звук ы.
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