Траса лижних гонок складається з трьох ділянок.Перша ділянка має довжину 5,24км,а д??уга на 0,68км довше першої,а третя-на 8,72 коротша суми першої та другої ділянки.Знайди довжину трассі
Математика
Траса лижних гонок складається з трьох ділянок.Перша ділянка має довжину 5,24км,а д??уга на 0,68км довше першої,а третя-на 8,72 коротша суми першої та другої ділянки.Знайди довжину трассі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,35+5,75+6,95+2,8=19,85а)19,9кмб)20 км(Надеюсь что поможет! я вот друзей ищу!Как в друзья здешних пользователей добавлять?)
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