Требуется уложить плитками стену площадью 30 кв.метров.Сколько потребуется плиток,если плитка квадратная и её сторона равна 15 см? Срочноо
Физика
Требуется уложить плитками стену площадью 30 кв.метров.Сколько потребуется плиток,если плитка квадратная и её сторона равна 15 см? Срочноо
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