Тело массой 1кг и объёмом V=2л плавает в жидкости погрузившись на четверть своего о??ъёма какую силу F придётся приложить к телу для удержания его в полностью погружнном состоянии

Физика

Тело массой 1кг и объёмом V=2л плавает в жидкости погрузившись на четверть своего о??ъёма какую силу F придётся приложить к телу для удержания его в полностью погружнном состоянии

Автор: Гость