Тело массой 1кг и объёмом V=2л плавает в жидкости погрузившись на четверть своего о??ъёма какую силу F придётся приложить к телу для удержания его в полностью погружнном состоянии
Физика
Тело массой 1кг и объёмом V=2л плавает в жидкости погрузившись на четверть своего о??ъёма какую силу F придётся приложить к телу для удержания его в полностью погружнном состоянии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй в браузере поискать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Право
В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации упоминалось о злоупотреблениях и превышении должностных полномочий сл...