Тело массой 1кг и объёмом V=2л плавает в жидкости погрузившись на четверть своего о??ъёма какую силу F придётся приложить к телу для удержания его в полностью погружнном состоянии

Физика
Тело массой 1кг и объёмом V=2л плавает в жидкости погрузившись на четверть своего о??ъёма какую силу F придётся приложить к телу для удержания его в полностью погружнном состоянии
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