Луч p проходит между лучами a и b.lt;(ab)=90 градусов.lt;(ap)=32градусов. Найдитеlt;(pb

Математика
Луч p проходит между лучами a и b.lt;(ab)=90 градусов.lt;(ap)=32градусов. Найдитеlt;(pb
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
<(pb)=<(ab)+<(ap) х=90+32 х=122 <(pb)=122
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