На карте зона степей закрашена а)розовым , б)желтым, в)зеленым

Окружающий мир
На карте зона степей закрашена а)розовым , б)желтым, в)зеленым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зона степей закрашена жёлтым цветом.
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