Помогите написать реакцию обмена!!! K2CO3+H3PO4--gt;
Химия
Помогите написать реакцию обмена!!! K2CO3+H3PO4--gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3K2CO3 + 2H3PO4 → 2K3PO4 + 3H2O + 3CO2
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