В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации упоминалось о злоупотреблениях и превышении должностных полномочий служащими Сахалинской областной администрации. Основываясь на этой информации, гру...

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По факту обращения граждан в прокуратуру (как и на основании конкретных доводов, изложенных в докладе Уполномоченного) должна была назначена проверка фактов наличия или отсутствия состава преступления в действиях должностных лиц администрации. Вероятно, прокуратурская проверка была проведена, но факты злоупотребления не нашли подтверждения. Глава администрации имел право обратиться в суд, если в действиях граждан имелись признаки клеветы или оскорбления его чести и достоинства. В докладе Уполномоченного вряд ли содержались высказывания о конкретных должностных лицах данной администрации или о конкретных противоправных действиях. Суд всесторонне исследует спор, в том числе, может привлекать к разбирательству Уполномоченного в качестве эксперта или свидетеля, если на то имеются законные основания. Уволенные после доклада Уполномоченного сотрудники администрации - свидетельство того, что в администрации имели место внештатные ситуации. Если сотрудники администрации были уволены без служебных проверок, подтверждающих их вину, то они уволены незаконно (за исключением статей увольнения по собственному желанию; по окончанию контракта; по достижению предельного возраста, дающего право на пенсию). Незаконное увольнение может быть обжаловано в суде.