График функции параллелен прямой у=3х-7 и проходит через точку А(2;1). Задайте формул??й эту функцию
Алгебра
График функции параллелен прямой у=3х-7 и проходит через точку А(2;1). Задайте формул??й эту функцию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=3x-7 Пусть y=3x+b - график параллельной функции Тогда верно равенство 1=3*2+b откуда b=-5 Ответ: y=3x-5
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