График функции параллелен прямой у=3х-7 и проходит через точку А(2;1). Задайте формул??й эту функцию

Алгебра

График функции параллелен прямой у=3х-7 и проходит через точку А(2;1). Задайте формул??й эту функцию

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