Срочно,пожалуйста. С 1 по 10
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Срочно,пожалуйста. С 1 по 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.works/works 2.was sleeping/came 3.what will your brother do tomorrow? 4.didn't go/ i will go 5.was going/met 6.are skating 7.did you skate/were skating/will skate 8.skates 9.are doing/am washing 10.were you doing/was having
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