.Трём братьям обещали в подарок сливы. Дети не дождались подарка и уснули. Вечером привезли сливы. Проснулся первый и увидел вазу, съел свою долю и лёг спать. Проснулся второй и, не подозревая, что старший брат уже поужинал, съ...
Математика
.Трём братьям обещали в подарок сливы. Дети не дождались подарка и уснули. Вечером привезли сливы. Проснулся первый и увидел вазу, съел свою долю и лёг спать. Проснулся второй и, не подозревая, что старший брат уже поужинал, съел свою долю и тоже лёг спать. Наконец, проснулся третий брат и, рассуждая так же, как и второй, отсчитал свою долю, съел и лёг спать. После него на блюдце остались ещё 24 сливы. Сколько слив подарили братьям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х количество всех слив. 1 1 брат- ---- Х. 3 1 Осталось Х - ---Х = 3 2 = ----- Х 3 2 2 брат ---- Х 9 Остаталось 2. 2. 6х-2х -- Х - ----Х = --------- = 3. 9. 9 4 =. ---- Х 9 3 брат 4 ----- Х 27 Осталось 24 1. 2. 4 --- + ---- +. --- +24 =Х 3. 9. 27 9х+6х+4х --------------- - Х= -24 27 19х -27х ------------- = -24 27 -8х ------ = - 24 27 8х=27•24 8х=648 Х=81
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