.Трём братьям обещали в подарок сливы. Дети не дождались подарка и уснули. Вечером привезли сливы. Проснулся первый и увидел вазу, съел свою долю и лёг спать. Проснулся второй и, не подозревая, что старший брат уже поужинал, съ...

Математика

.Трём братьям обещали в подарок сливы. Дети не дождались подарка и уснули. Вечером привезли сливы. Проснулся первый и увидел вазу, съел свою долю и лёг спать. Проснулся второй и, не подозревая, что старший брат уже поужинал, съел свою долю и тоже лёг спать. Наконец, проснулся третий брат и, рассуждая так же, как и второй, отсчитал свою долю, съел и лёг спать. После него на блюдце остались ещё 24 сливы. Сколько слив подарили братьям

Автор: Гость