Какая стрелка на фрагменте карты мира соответствует направлению на юго-восток ? A B C D ????

География
Какая стрелка на фрагменте карты мира соответствует направлению на юго-восток ? A B C D ????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрелка под наименованием С
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