Треугольник АBC;уголь C равен 60градусов;уголь B равен 90 градусов; высота B B1равен 2 см.Найдите AB
Математика
Треугольник АBC;уголь C равен 60градусов;уголь B равен 90 градусов; высота B B1равен 2 см.Найдите AB
Ответ(ы):
Гость:
При проведении высоты образуется 2 угла по 90 градусов. Получилось 2 треугольника: ВМС и ВМА. Рассмотрим треуголник ВМА. Угол АМВ 90 градусов (образовано высотой), Угол ВАМ 30 градусов (по условию), воответственно угол АВМ 60 градусов (180 градусов-сумма углов треугольника. 180-30-90=30). Против угла в 30 градусов в прямоугольном треугольнике лежит сторона равная половине гипотенузы. Против угла ВАМ лежит сторона ВМ=1/2 АВ. Отсюда АВ=2 ВМ=4 см.ОТВЕТ: 4 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Трубу разрезали на 2 куска. Длинна первого 0,8 метра, второго 2,4 м . Найдите какую час??ь всей трубы составляет первый кусок, и какую часть всей т...
Русский язык