Трубу разрезали на 2 куска. Длинна первого 0,8 метра, второго 2,4 м . Найдите какую час??ь всей трубы составляет первый кусок, и какую часть всей трубы составляет вторая часть. Какую часть от длины второй части составляет длина...

Математика

Трубу разрезали на 2 куска. Длинна первого 0,8 метра, второго 2,4 м . Найдите какую час??ь всей трубы составляет первый кусок, и какую часть всей трубы составляет вторая часть. Какую часть от длины второй части составляет длина куска первой части?

Автор: Гость