Трубу разрезали на 2 куска. Длинна первого 0,8 метра, второго 2,4 м . Найдите какую час??ь всей трубы составляет первый кусок, и какую часть всей трубы составляет вторая часть. Какую часть от длины второй части составляет длина...

Математика
Трубу разрезали на 2 куска. Длинна первого 0,8 метра, второго 2,4 м . Найдите какую час??ь всей трубы составляет первый кусок, и какую часть всей трубы составляет вторая часть. Какую часть от длины второй части составляет длина куска первой части?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2.4 + 0.8=3.2Первый 1/4Второй 3/4

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