Рассказ-описание...Тема:какие бывают снежинки?

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Вообще,нужно сочинять самому,но я помогу: Снежинка – это мельчайший ледяной кристалл. Подымаясь высоко в небо с земли, водяные пары в морозном воздухе превращаются в ледяные кристаллики – иголочки, снежные пылинки. В воздушном океане они сталкиваются друг с другом, соединяются, надстраиваются – получается снежинка. Какой бы формы и узоров ни были снежинки – лучей в них всегда ровно 6. Люди, изучавшие, как образуется снег, зарисовали и сфотографировали 240 разных форм снежинок. . Пришла зима. С севера подул студеный ветер и с неба посыпались снежинки. Кружатся в воздухе и падают на землю – одна красивее другой! Вот звезда, вот цветок, а вот и пушинка. Опускаясь на землю, снежинки вьются, лепятся друг к другу и, если нет сильного мороза, образуют хлопья. Идет зима, растут сугробы, а снежинки все летят и летят.