Составить пять предложений о катании на лыжах и коньках.

Гость: Гость:

1.Зимой друзья зовут кататься на коньках и лыжах. 2.В зимнее время большинство населения любит кататься с гор на лыжах и скользить на коньках по котку. 3.Самым лучшим зимним спортом является: ходьба на лыжах и катание на коньках. 4.Катя очень любила кататься на лыжах, но этой зимой решила попробывать катание на коньках! 5. Вова хотел на День Рождения коньки, но папа подарил лыжи и позвал его кататься с горы.