Найти предложение в котором однородные члены выражены действием:1)светит яркое,весеннее солнышко.2)Ласковое солнце освещало лес и согревало его своим теплом.3)Свежий ветер и весеннее солнце радовали детей.

Русский язык

Найти предложение в котором однородные члены выражены действием:1)светит яркое,весеннее солнышко.2)Ласковое солнце освещало лес и согревало его своим теплом.3)Свежий ветер и весеннее солнце радовали детей.

Автор: Гость