Найти предложение в котором однородные члены выражены действием:1)светит яркое,весеннее солнышко.2)Ласковое солнце освещало лес и согревало его своим теплом.3)Свежий ветер и весеннее солнце радовали детей.
Русский язык
Найти предложение в котором однородные члены выражены действием:1)светит яркое,весеннее солнышко.2)Ласковое солнце освещало лес и согревало его своим теплом.3)Свежий ветер и весеннее солнце радовали детей.
Ответ(ы):
Гость:
2. Ласковое солнце ОСВЕЩАЛО лес и СОГРЕВАЛО его своим теплом.
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