Даю 25+13 за лучший(правильный ответ отмечу как лучший) №381 От квадратного листа о??резали палочку шириной 6 см.Площадь оставшейся части равна 135 см².Определите первоначальные размеры листа. №366 1) №193 1) Решите хотяб...

Алгебра
Даю 25+13 за лучший(правильный ответ отмечу как лучший) №381 От квадратного листа о??резали палочку шириной 6 см.Площадь оставшейся части равна 135 см².Определите первоначальные размеры листа. №366 1) №193 1) Решите хотябы задачу или номер 366
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