Даю 25+13 за лучший(правильный ответ отмечу как лучший) №381 От квадратного листа о??резали палочку шириной 6 см.Площадь оставшейся части равна 135 см².Определите первоначальные размеры листа. №366 1) №193 1) Решите хотяб...

Алгебра

Даю 25+13 за лучший(правильный ответ отмечу как лучший) №381 От квадратного листа о??резали палочку шириной 6 см.Площадь оставшейся части равна 135 см².Определите первоначальные размеры листа. №366 1) №193 1) Решите хотябы задачу или номер 366

Автор: Гость