Выпиши слова по группам в следующем порядке: с безударной гласной о,а,е,и. Поставь ??наки ударения. К...стер,изв...нить,п...сок,г..ризонт,к..рзина,ш..л,к..рабль,чемп..он,бл..годарить, р..кордсмен,восх..щаться,р..стение,вообр.....
Русский язык
Выпиши слова по группам в следующем порядке: с безударной гласной о,а,е,и. Поставь ??наки ударения. К...стер,изв...нить,п...сок,г..ризонт,к..рзина,ш..л,к..рабль,чемп..он,бл..годарить, р..кордсмен,восх..щаться,р..стение,вообр..ражение,б..седовать,вел..сипед, трен..ровка,трен..р. Составь с любыми пятью словами словосочетания,запиши их,обозначая главные слова.
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