Задание 4 пожалуйста срочно
Математика
Задание 4 пожалуйста срочно
Ответ(ы):
Гость:
Для начала находишь ширину для этого надо разделить 9:3=3. Потом площадь. Мы знаем формулу a*b=d. (это формула по которой надо искать площадь) То есть ты умножаешь 9*3=27. А периметр надо искать по формуле (a+b)*2 поэтому (9+3)*2=24.
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