Задание 4 пожалуйста срочно

Гость: Гость:

Для начала находишь ширину для этого надо разделить 9:3=3. Потом площадь. Мы знаем формулу a*b=d. (это формула по которой надо искать площадь) То есть ты умножаешь 9*3=27. А периметр надо искать по формуле (a+b)*2 поэтому (9+3)*2=24.