Пожалуйста помогите с сочинением гроза

Гость: Гость:

Гроза. Я шёл по улице с другом. Мы идём разговариваем и не замечаем тучь. Вдруг пошёл дождь. Я сразу забежал в какойто дом и спрятался под козырком, а вот мой друг Ваня побежал к дереву и спрятался под ним. Начилась гроза. Я смотрю на Ваню а он сидит а на него всё равно льёт. Я не успел и шагу сделать как сзади меня отворилась дверь. Оттуда выходит молодая женщина. И говорит: Что ты тут делаеш? Зайди в дом, посиди я твоей маме позвоню и скажу что ты тут. А я ей отвечаю: Я бы с радостью но не могу мой друг сейчас под деревом и сидит там я вижу что на него льёт, и хотел его суда привести... А она смотрит на меня испуганными глазами, а потом срывается с места и бежит к Ване. Я вижу она берёт его за руку и ведёт ко мне. И говорит: Ваня ты не знаеш что во время грозы нельзя сидеть под деревом? И когда они только только пришли ко мне, я увидел что в дерево ударила гроза, и она загорелось но потом потухло. Мы вошли в её дом. Она позвонила моей маме, сказала что я тут. Она сказала что моя мама после ливня придёт за мной и Ваней. Дождь шёл ещё 2 часа. Но когда он прошёл за нами пришла мама, она что то сказала Анне(это та женщина которая нас в дом взяла) а потом взяла нас и мы вместе пошли домой. Мама отвела домой Ваню. А на следуйщий день я опять пошёл с ним гулять по той же улице и мы с ним заодно заглянули к Анне. Она нас угостила чаем и пряником. Она казалось мне хорошей. Ну а Ване я не знаю. Но он её ещё очень долго благодарил её.