Тритоны с разрешением в фа миноре

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Тут есть одно общее правило: увеличенные интервалы при разрешении увеличиваются, уменьшённые – уменьшаются. При этом неустойчивые звуки тритонов переходят в ближайшие устойчивые. Поэтому ув4 всегда разрешается в сексту, а ум5 – в терцию. Причём, если разрешение тритона происходит в натуральном мажоре или миноре, то секста будет малой, терция – большой. Если же разрешение тритонов происходит в гармоническом мажоре или миноре, то, наоборот, секста будет большой, а терция – малой. Давайте рассмотрим пару примеров по сольфеджио: тритоны в тональности до мажор, до минор, ре мажор и ре минор в натуральном и гармоническом виде. В примере каждая новая строчка – новая тональность. ￼Ну вот, теперь, думаю, многое прояснилось. Напоминаю, что сегодня в центре нашего внимания были тритоны сольфеджио. Помните, да, что в них по три тона, и их нужно уметь находить по две пары в каждой тональности (в натуральном и гармоническом виде)