Трое выиграли некоторую сумму денег.На долю первого пришлась 1/4 этой суммы,на долю второго-1/7,а на долю третьего-17 флоринов.Как велик выигрыш?

Математика
Трое выиграли некоторую сумму денег.На долю первого пришлась 1/4 этой суммы,на долю второго-1/7,а на долю третьего-17 флоринов.Как велик выигрыш?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) - доля первого и второго 2) - доля третьего 3) - выиграли всего
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