Пошли три мальчика в лес у одного с собой были конфеты.мальчик решил угостить ими ??воих товарищей.оодгому он дал половину всех конфет и еще одну,а другому остальные две конфетты.сколько конфет взял с собой мальчик

Математика

Пошли три мальчика в лес у одного с собой были конфеты.мальчик решил угостить ими ??воих товарищей.оодгому он дал половину всех конфет и еще одну,а другому остальные две конфетты.сколько конфет взял с собой мальчик

Автор: Гость