Пошли три мальчика в лес у одного с собой были конфеты.мальчик решил угостить ими ??воих товарищей.оодгому он дал половину всех конфет и еще одну,а другому остальные две конфетты.сколько конфет взял с собой мальчик
Математика
Пошли три мальчика в лес у одного с собой были конфеты.мальчик решил угостить ими ??воих товарищей.оодгому он дал половину всех конфет и еще одну,а другому остальные две конфетты.сколько конфет взял с собой мальчик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X/2=2+1 x/2=3 x=3*2 x=6 ответ: мальчик взял с собой всего 6 конфет.
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