Помогите срочно с задачей:вычислите объем оксида железа 3, полученного при разлож??нии 10.6 грамм гидроксида железа 3

Гость: Гость:

10,6г V-? 2Fe(OH)3=>Fe2O3+3H2O 107г/моль 22,4л/моль Решение: n(Fe(OH)3)= 10,6/107=0,1 моль n(Fe2O3) = 0,1/2=0,05 моль V(Fe2O3)= 22,4*0,05=1,12 л Ответ: 1,12л P.S. 22,4 л/моль - газовая постоянная, она всегда принимается, если нужно посчитать литры