В каком из приведённых веществ массовая доля брома больше? а)KBr b)KBrO c) KBrO2 d) KBrO3 пожалуйста помогите)

Химия
В каком из приведённых веществ массовая доля брома больше? а)KBr b)KBrO c) KBrO2 d) KBrO3 пожалуйста помогите)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)KBr так как массовая доля это молярная масса брома деленная на молярную массу соединения
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