В каком из приведённых веществ массовая доля брома больше? а)KBr b)KBrO c) KBrO2 d) KBrO3 пожалуйста помогите)

Химия

В каком из приведённых веществ массовая доля брома больше? а)KBr b)KBrO c) KBrO2 d) KBrO3 пожалуйста помогите)

Автор: Гость