Ответьте пожалуйста мне очень нужно:как называются все элементы японской одежды ?? элементы одежды самураев. заранее спасибо

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Одежда (ифуку) в Японии подразделяется на две категории : вафуку (одежда японского стиля) и ёфуку (одежда западного стиля). Слово «кимоно» является современным обозначением традиционной японской одежды типа халата, который носят перепоясанным в талии, но в минувшие эпохи этот тип именовался «косодэ» («кимоно» может также обозначать традиционную японскую одежду в целом). Одежда в Японии (краткая история японской одежды) Одежда (ифуку) в Японии подразделяется на две категории : вафуку (одежда японского стиля) и ёфуку (одежда западного стиля). Слово «кимоно» является современным обозначением традиционной японской одежды типа халата, который носят перепоясанным в талии, но в минувшие эпохи этот тип именовался «косодэ» («кимоно» может также обозначать традиционную японскую одежду в целом). Одежда в Японии (краткая история японской одежды) История японской одежды в значительной своей части является историей эволюции косодэ и японизации зарубежных видов. Что касается древней эпохи Дзёмон (от 10 тыс. до 300 лет до н.э.), то предполагается использование людьми мехов и коры для прикрытия наготы. В эпоху Яёи (от 300 лет до н.э. до 300 лет н.э.) в Японии появились шелководство и технология ткачества. Судя по китайским летописям, японцы той эпохи кутались в льняные или шелковые простыни. Как свидетельствуют глиняные фигурки ханива из могил IV — V вв., мужчины одевались в кину (длинные перепоясанные верхние одежды с прямыми рукавами и перевязанные у кистей и локтей). На ногах красовались хакама — широкие брюки с перевязями ниже коленей. Женщины одевались в кину, мало отличавшиеся от мужских, и в плиссированные юбки (мо). Туалеты для обоих полов изготавливались из растительных волокон, например, лубяных, хотя знать временами позволяла себе и шелковые ткани. Внедрение буддизма и китайской системы правления привели к установлению правил для одеяний аристократов и придворных чиновников, а все туалеты были разделены на церемониальные, придворные и рабочие. В эпоху Хэйан одежды стали более простыми по покрою, но зато на редкость многослойными. Одеяние аристократа для самых формальных случаев (сокутай) состояло из широких брюк, под которыми находились так называемые разделенные юбки (огути), а верхняя часть туловища декорировалась в многочисленные слои длинных и широких одежд (хо). В менее формальных случаях мужчины носили хо поверх сасинуки (панталоны до щиколоток со шнуровкой), а под ними находились огути. В повседневном туалете хо уступали место коротким накидкам носи. На охоту аристократы выезжали в накидках из лубяных волокон (каригину), которые впоследствии сделались формальной одеждой для военных лидеров. Формальный костюм фрейлины эпохи Хэйан — карагинумо (с XVI в. он известен как 12 — слойная одежда — дзюнихитоэ). Его важнейшим элементом были утики — 5, 10 или более слоев платьев на подкладке, причем каждый последующий слой был длиннее предыдущего, что создавало впечатляющий эффект, учитывая ко всему прочему продуманную комбинацию цветов каждого слоя. Одежда в Японии (краткая история японской одежды) Одежда (ифуку) в Японии подразделяется на две категории : вафуку (одежда японского стиля) и ёфуку (одежда западного стиля). Слово «кимоно» является современным обозначением традиционной японской одежды типа халата, который носят перепоясанным в талии, но в минувшие эпохи этот тип именовался «косодэ» («кимоно» может также обозначать традиционную японскую одежду в целом). Ныне японская одежда представляет собой смесь самых различных стилей и покроев. Материалы тоже самые разные. В магазинах есть все. Искусственная и натуральная трикотажная одежда совершенно европеизированного повседневного типа Casual и слишком авангардные вещи из «космических» материалов от современных дизайнеров. От педантичной строгости классических европейских костюмов и традиционных японских кимоно до безумной эклектики — все можно увидеть на улицах японских мегаполисов.