Плес!!! Изи, 7 класс, меня просто не было на уроках!!!!)0)00)0) что-нибудь решите!!!
Математика
Плес!!! Изи, 7 класс, меня просто не было на уроках!!!!)0)00)0) что-нибудь решите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1а) 5*(а+в)/в² * в/(а+в) = 5в 1б) у/(х*(у-1) : у /[(у-1)*(у+1)] = (y+1)/x 1в) -16*a¹² / b¹⁶ 1г) (a-m)*(a+m)*a/(3*(a-m) = (a+m)/3
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