У треугольников АВС и DEC. угол 1= углу 2 , АС=СЕ, DЕ=8см, BD=18см Найдите АВ и ВС.
Геометрия
У треугольников АВС и DEC. угол 1= углу 2 , АС=СЕ, DЕ=8см, BD=18см Найдите АВ и ВС.
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Гость:
BD сторона как получается ?
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