Цепь состоит из двух последовательно соединенных проводников сопротивление которых 4 и 6 ом. Сила тока в цепи равна 0,2 А. Найдите напряжение на каждом из проводников и общее напряжение.
Физика
Цепь состоит из двух последовательно соединенных проводников сопротивление которых 4 и 6 ом. Сила тока в цепи равна 0,2 А. Найдите напряжение на каждом из проводников и общее напряжение.
Ответ(ы):
Гость:
Ro=R1+R2=4+6=10 Ом,Uo=IoRo =0,2*10=2 В, при последовательном I1=I2=Io=0,2 A,Uo=U1+U2; U1=I1R1=0,2*4=0,8 В;U2=Uo-U1=2-0,8=1,2 В
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