Цепь состоит из двух последовательно соединенных проводников сопротивление которых 4 и 6 ом. Сила тока в цепи равна 0,2 А. Найдите напряжение на каждом из проводников и общее напряжение.

Физика

Цепь состоит из двух последовательно соединенных проводников сопротивление которых 4 и 6 ом. Сила тока в цепи равна 0,2 А. Найдите напряжение на каждом из проводников и общее напряжение.

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