Циклоалкан массой 3,5 г полностью взаимодействует с водородом занимают при нормал??ных условиях объем 1,12 л образуя единственный алкан
Химия
Циклоалкан массой 3,5 г полностью взаимодействует с водородом занимают при нормал??ных условиях объем 1,12 л образуя единственный алкан
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