Цитатный план 12,13,14 главы На тему дубровский на всю стр Умоляю помогите мне !!!!

Гость: Гость:

12 глава: Все шло как обычно,Кирила Петрович как всегда,выезжает на охоту,а Марью Кириловну все больше беспокоит свое отношение к Дефоржу.Она замечает его смущение.Но пропев несколько нот,очутилась с запиской в руках.В этой записке,Дубровский просит ее прийти в беседку возле ручья.Марья очень опасалась его признания,но решила пойти на встречу.Дубровский был ей очень благодарен за то что она пришла,и открыл ей свою тайну,признавшись,что он не Дефорж,признается,что хотел отомстить ее отцу,но встретив ее,отказался от мести.Дубровский просит Машу воспользоваться его помощью,когда нужно будет.Тут домой,возвращается Кирила Петрович,и встречает исправника среди своих гостей.Тот утверждает,что Дефорж не кто иной,как Дубровский.Машин отец долго спорил и не мог поверить,что это так.Но долго искали Дефоржа,и Кирила Петрович был вынужден согласиться с этим. Расстроенный,он попрощался со своими гостями и уходит спать Могу помочь только к этой главе.