Чучело Железнекова краткое содержание

Гость: Гость:

Чучелом была девочка, приехавшая из другого города к дедушке. в школе она была изгоем, никто ее не увожал и не признавал. был мальчик, который ей нравился, и однажды он вступился за нее перед одноклассниками. после этого класс объявил байкот этой парочке. тот мальчик оказался трусом, не смог противостоять обществу и предал чучело. класс заманил ее на какое-то заброшеное здание и на ее глазах сожгли большую куклу-чучело, показывая этим свою ненависть к девочке. потом еще и избили ее. но на помощь ей пришел ее дедушка и они вскоре уехали из этого города.