Помогите пожалуйста с домашней по алгебре дам 25 баллов

Алгебра
Помогите пожалуйста с домашней по алгебре дам 25 баллов
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