Как рассчитать прожиточный минимум на человека?срочно!пожалуйста
Обществознание
Как рассчитать прожиточный минимум на человека?срочно!пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определить, каковы минимальные потребности человека и посчитать, сколько денег необходимо для их удовлетворения.
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