Как рассчитать прожиточный минимум на человека?срочно!пожалуйста

Обществознание
Как рассчитать прожиточный минимум на человека?срочно!пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определить, каковы минимальные потребности человека и посчитать, сколько денег необходимо для их удовлетворения.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1. В пяти люстрах по 12 лампочек, а в шестой 11 лампочек. Сколько лампочек во всех люстрах? 2. С трех грядок собрали 63 кг моркови. С первой - 23...
Ответить
Геометрия
Найдите сторону квадрата если его площадь равна 18 дециметров в квадрате
Ответить
Биология
Какой ткани нет в организме растений? а)эпителиальной б)соединительной в)нервной г)мышечной
Ответить
Информатика
10111001 назовите эквивалент в десятичной системе счисления.
Ответить
Экономика
Пути повышения производительности фактора : земля,препринемательские способности (скорее прошу)
Ответить