Пути повышения производительности фактора : земля,препринемательские способности (скорее прошу)
Экономика
Пути повышения производительности фактора : земля,препринемательские способности (скорее прошу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предпринимательские способности – внедрение новых технологий, регулярное обновление ассортимента, модные тенденции в декорах, экспорт за рубеж. Земля - начать разработку нового месторождения нефти..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Из двух учеников необходимо выбрать одного в баскетбольную команду. Известны кол??чества их попаданий мяча в корзину на каждые десять бросков во вр...
Английский язык