Пути повышения производительности фактора : земля,препринемательские способности (скорее прошу)

Экономика
Пути повышения производительности фактора : земля,препринемательские способности (скорее прошу)
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Автор: Гость
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Гость:
Предпринимательские способности – внедрение  новых технологий, регулярное обновление ассортимента, модные тенденции в декорах, экспорт за рубеж. Земля - начать разработку нового месторождения нефти..
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