(85-40):5*(64:8-49:7)
Математика
(85-40):5*(64:8-49:7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-38.25 могу решение есле что
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