Какой суффикс у слов; Домовой, домашний, домосед, рыбный, рыбник, рыбачить, родстве??ник, родной, рождённый. ???
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Какой суффикс у слов; Домовой, домашний, домосед, рыбный, рыбник, рыбачить, родстве??ник, родной, рождённый. ???
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1 суф ов, 2аш,3 о, 4 нету ,5 ник, 6 ч, 7ствен , 8 н , 9 ён
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