Характеристика молчаного

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1 вариант Молчалин Алексей Степаныч – секретарь Фамусова, живущий в его доме, а также поклонник Софьи, в душе презирающий ее. М. переведен Фамусовым из Твери. Фамилия героя выражает его основную черту – «бессловесность». Именно за это Фамусов сделал М. своим секретарем. Вообще герой, несмотря на свою молодость, является полноправным представителем «века минувшего», так как усвоил его взгляды и живет по его принципам. М. неукоснительно следует завету своего отца: «угождать всем людям без изъятья – хозяину, начальнику, слуге его, собачке дворника». В разговоре с Чацким М. излагает свои жизненные принципы - «умеренность и аккуратность». Они заключаются в том, что «в мои лета не должно сметь свое суждение иметь». По мнению М., нужно думать и поступать так, как принято в «фамусовском» обществе. Иначе о тебе будут судачить, а, как известно, «злые языки страшнее пистолетов». Роман М. с Софьей тоже объясняется его готовностью всем угождать. Он послушно выполняет роль воздыхателя, готового ночи напролет читать с Софьей любовные романы, слушать тишину и трели соловьев. Софья не нравиться М., но отказаться от угождения дочери своего начальника он не может. 2 вариант А.С.Молчалин - секретарь Фамусова,пользуется его доверием в служебных делах. Он недворянин по происхождению, но стремится сделать карьеру.Фамилия Молчалина оправдывается его поведением."Вот он на цыпочках и небогат словами",-говорит Чацкий.Молчалин на вид скромный молодой человек.Он играет на флейте,любит сентиментальные стишки. Софья восхищается его добротой,уступчивостью,кротостью.Она не понимает,что все это маска,которая служит М-ну для достижения жизненной программы. Цель жизни М-на блестящая карьера,чины,богатство.Высшее счастье он видит в том,чтобы "и награжденья брать и весело пожить".Для этого он выбрал самый верный путь:лесть,угодничество.Если Если Максим Петрович - тип подхалима предшествующей эпохи,то Молчалин - угодник нового времени,действующий более тонко и не менее успешно."Он дойдет до степеней известных,ведь нынче любят бессловесных",- говорит о нем Чацкий с презрением отзываясь о его умственных способностях. Молчалин знает,как ему надо себя вести,и определяет свою тактику: Во-первых,угождать всем людям без изъятья - Хозяину,где доведется жить, Начальнику,с кем буду я служить, Слуге его,который чистит платья, Швейцару,дворнику,для избежанья зла, Собаке дворника,чтоб ласкова была. Молчалин трепещет перед Фамусовым,говорит учтиво,прибавляя "с":"с бумагами-с". Он заискивает перед влиятельной Хлестовой.Заботливо составляет ей партию для игры в карты,восторгаясь ее собакой: Ваш шпиц - прелестный шпиц,не более наперстка, Я гладил все его- как шелковая шерстка. Он добивается цели: Хлестова называет его "мой дружок"и"мой родной". С Софьей он держится почтительно,прикидываясь влюбленным,ухаживает за ней не потому,что она ему нравится,а потому,что она дочь его начальника и ее расположение может пригодиться в его дальнейшей карьере.Он лицемерит с Софьей и с циничной откровенностью признается Лизе,что любит Софью "по должности".Молчалин говорит,что в его лета не должно сметь свое суждение иметь".И он объявляет почему: Ведь надобно зависеть от других, В чинах мы небольших. Низкопоклонство и угодничество вышестоящим- вот жизненный принцип Молчалина,уже приносящий ему известный успех. "С тех пор как числюсь по Архивам, Три награжденья получил",-говорит он Чацкому,прибавляя,что у него есть два таланта:"умеренность и аккуратность". Готовый на подлости богатства и чинов,он и к другим подходит с той же меркой.Думая,что расположение Лизы легко купить,он обещает подарить ей "туалет прехитрой работы".В решительный момент,когда Софья прерывает его объятья с Лизой,Молчалин начинает униженно ползать перед ней на коленях не потому, что почувствовал свою вину перед Софьей,а потому, что испугался за свою карьеру.Когда же появляется Чацкий,окончательно струсивший Молчалин спасается бегством.Это вызывает негодование Чацкого. "Молчалины блаженствуют на свете!"- восклицает Чацкий с гневом и негодованием. И Именно такой пустой, ничтожный человек был виновником "мильона терзаний" умного,благородного Чацкого,виновником трагедии Софьи.