Восстановления после смуты. С помощью фактов докажите, что в экономике России поя??ились новые(капиталистические) порядки, черты. ПОМОГИТЕ!

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Культура: Семнадцатый век как культурная эпоха в России начинается и заканчивается раньше календарного семнадцатого века: началом его считают смерть Ивана Грозного и воцарение его сына Федора (1584), а концом — восхождение на престол Петра Первого (1689). Подобные исторические рамки неслучайны: своеобразие российского семнадцатого века определено прежде всего стилем правления последнего из Рюриковичей, избранных соборами царей периода Смуты и первых царей династии Романовых. Образ «богобоязненного» и даже «тишайшего» православного царя отделяет эту эпоху с одной стороны от «непросвещенного деспотизма» Василия Третьего, Ивана Третьего и Ивана Четвертого, а с другой — от «просвещенного абсолютизма» правителей России восемнадцатого столетия. В эту эпоху как никогда до и после в царской России возрастает значение органов народного представительства — Земских соборов, — где решаются не только проблемы текущей политики (например, объявление войны какому-либо государству), но и важнейший для России вопрос о престолонаследии. Экономика В период Смуты хозяйство страны было разорено. Особенно пострадали центральные районы страны. После восшествия на престол в 1613 г. Романовы сразу же принялись за восстановление разрушенного. На это ушло не одно десятилетие, хозяйство страны было восстановлено к 40-м гг. XVII века. Крестьяне очищают и распахивают заброшенные поля, лесные поляны в центре Европейской России. Помимо возрождения пострадавших районов во второй половине XVII в. русский крестьянин активно осваивает окраины - к югу от реки Оки, земли Поволжья, Приуралья, Западной Сибири. Здесь возникают новые поселения. В хозяйственный оборот включается все большее количество новых территорий. В социально-экономическом развитии России в XVII в. господствующее положение по-прежнему занимал феодальный уклад. Феодально-крепостнические порядки продолжали укрепляться. В 1649 г. был принят новый свод законов Российского государства - Соборное Уложение, в котором переход крестьян от одного феодала к другому запрещался навсегда. Собственностью феодала становился не только крестьянин со своей семьей, но и его имущество. Так Соборное Уложение завершило долгий процесс складывания крепостного права в России, начавшийся в 1497 г. Основной экономики России в XVII в. было барщинное хозяйство. Его основные черты: - господство натурального хозяйства; - крестьянин владеет наделом земли, собственником которой является феодал. За право обрабатывать этот надел крестьянин платит оброк или работает на барщине; - крестьянин находится в личной зависимости от феодала; - техника земледелия и орудия труда достаточно примитивны. Основной формой земельной ренты становится барщина, при которой крестьянин в принудительном порядке со своим инвентарем от 2 до 5 дней работает на земле феодала. Усиление эксплуатации феодалами своих крестьян, увеличение государственных налогов и повинностей, многочисленные войны тяжелым бременем ложились на плечи горожан и крестьян. Это вызывало протесты широких масс населения. Именно в XVII в. проходили самые мощные выступления крестьян и горожан: Соляной бунт 1648 г., Медный бунт 1662 г., выступление под руководством С. Разина 1670-1671 гг. и др. Все социальные движения XVII в. отличались большим размахом и напряженностью. Это были массовые выступления низов едва ли не в масштабе всей страны, порой принимавшие характер народной войны. Правительству с большим трудом удавалось подавить народное недовольство. [ссылка появится после проверки модератором]