Выполните лексический разбор слова НЕВЕЖЕЙ. СРОЧНО

Русский язык
Выполните лексический разбор слова НЕВЕЖЕЙ. СРОЧНО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Невежество 1.Невежество- недостаток знаний, безграмотность, бескультурье 2.Слово многозначно: а) недостаток знаний, необразованность, отсталость                                           б) невоспитанность, невежливость 3.Значение прямое 4.Синонимичный ряд: варварство, некомпетентность, неразвитость,                                                          безграмотность, непросвещенность. 5.Антоним-знание,грамотность, культурность  6.Слово заимствовано из греческого языка 7.Слово общеупотребительной лексики 8.Слово не является устаревшим и широко используется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста)))
Ответить
География
Через какой океан проходят главные морские пути мира
Ответить
Математика
Запиши вырожения и найди их значения :сумма чисел 6и а при а =70;73;9;
Ответить
История
Про що можна дизнатись з візуальних джерел
Ответить
История
Помогите позязя.Кто учавствовал в 3-ем крестовом походе?
Ответить