Выполните лексический разбор слова НЕВЕЖЕЙ. СРОЧНО

Гость: Гость:

Невежество 1.Невежество- недостаток знаний, безграмотность, бескультурье 2.Слово многозначно: а) недостаток знаний, необразованность, отсталость б) невоспитанность, невежливость 3.Значение прямое 4.Синонимичный ряд: варварство, некомпетентность, неразвитость, безграмотность, непросвещенность. 5.Антоним-знание,грамотность, культурность 6.Слово заимствовано из греческого языка 7.Слово общеупотребительной лексики 8.Слово не является устаревшим и широко используется