Глава из романа дубровский где описывается смерть князя верейского
Литература
Глава из романа дубровский где описывается смерть князя верейского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех 19 главах нет смерти Князя Верейского. Существуют черновики Пушкина где описывается план и там есть смерть Верейского. Она должна была быть в 20 главе
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