Помогите сообщение о рыси
Окружающий мир
Помогите сообщение о рыси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рысь относится к семейству кошачьи . Это самый близкий родствинник кошки , хотя внешний вид рыси очень отличается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Камень падает с одной скалы за 2 секунды, а c другой скалы за 6 секунд. В сколько раз ??торая скала выше первой?
Алгебра
Определите угловой коэффициент прямой y равняется k x проходящей через точку:1) А (7;14) 2)В (-9;27)
Информатика
На столе лежит 110010% тетрадей в клетку и 1100(в двоичной системе) тетрадей в линейку. сколько всего тетрадей лежит на столе? помогите пожалуйст...