Розвязання задачи, ось задача "Шестро курей за 3 дні знесли 18 яєць. Скільки яєцьlt;br /gt; знесуть троє курей за 9 днів?"
Математика
Розвязання задачи, ось задача "Шестро курей за 3 дні знесли 18 яєць. Скільки яєцьlt;br /gt; знесуть троє курей за 9 днів?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:6=3(яиц) 3х9=27(яиц)
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