Перепишите текст, в сложноподчинённых предложениях допишите главные предложен??я. Поставьте запятые. Как-то на улице я заметил бездомного щенка. Когда я подошёл к нему… Я отнёс его домой. Когда мы попробовали накормить его...

Гость: Гость:

Как-то на улице я заметил бездомного щенка. Когда я подошёл к нему, он был напуган. Я отнёс его домой. Когда мы попробовали накормить его, он не подходил к еде. Тогда я начал кормить его из ложки. Так мы кормили его два дня. Когда, наконец, он стал есть, я очень обрадовался. Как только щенок немного окреп и чуть-чуть вырос, мы решили его оставить. Все в доме очень привязались к щенку и готовы были выполнять все его желания.