Перепишите текст, в сложноподчинённых предложениях допишите главные предложен??я. Поставьте запятые. Как-то на улице я заметил бездомного щенка. Когда я подошёл к нему… Я отнёс его домой. Когда мы попробовали накормить его...
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Перепишите текст, в сложноподчинённых предложениях допишите главные предложен??я. Поставьте запятые. Как-то на улице я заметил бездомного щенка. Когда я подошёл к нему… Я отнёс его домой. Когда мы попробовали накормить его… Тогда я начал кормить его из ложки. Так мы кормили его два дня. Когда, наконец, он стал есть… Как только щенок немного окреп и чуть-чуть вырос… Все в доме очень привязались к щенку и готовы были выполнять все его желания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то на улице я заметил бездомного щенка. Когда я подошёл к нему, он был напуган. Я отнёс его домой. Когда мы попробовали накормить его, он не подходил к еде. Тогда я начал кормить его из ложки. Так мы кормили его два дня. Когда, наконец, он стал есть, я очень обрадовался. Как только щенок немного окреп и чуть-чуть вырос, мы решили его оставить. Все в доме очень привязались к щенку и готовы были выполнять все его желания.
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