Яке закінчення у слові "майстрові"?

Українська мова
Яке закінчення у слові "майстрові"?
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JRJJJJJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOUOUOUOUOUOU
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