Как правильно переносить слова : портфель , меьель , пасуда , крокодил, платок , одежда , извините , ворона, весело , легкий
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Как правильно переносить слова : портфель , меьель , пасуда , крокодил, платок , одежда , извините , ворона, весело , легкий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порт-фель, ме-бель, па-су-да, кро-ко-дил,пла-ток,одеж-да,из-ви-ни-те, во-ро-на,ве-се-ло, лег-кий
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