Помогите соченить стих про зиму я в 5класе
Литература
Помогите соченить стих про зиму я в 5класе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой ты зимушка, зима, белая метелица! ты нам сказку принесла, и самим не верится!
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