Помогите соченить стих про зиму я в 5класе

Литература
Помогите соченить стих про зиму я в 5класе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой ты зимушка, зима, белая метелица!  ты нам сказку принесла, и самим не верится!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите мне контрольную работу. 8класс. Фотография снизу ...За не правильный ответ ж??луюсь
Ответить
Алгебра
Из двух учеников необходимо выбрать одного в баскетбольную команду. Известны кол??чества их попаданий мяча в корзину на каждые десять бросков во вр...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста решить
Ответить
Английский язык
КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ It is a wonderful world we live in. For thousands of years the Earth has given support to all forms of life – human beings, anim...
Ответить
Математика
(85-40):5*(64:8-49:7)
Ответить