Решите мне контрольную работу. 8класс. Фотография снизу ...За не правильный ответ ж??луюсь

Математика
Решите мне контрольную работу. 8класс. Фотография снизу ...За не правильный ответ ж??луюсь
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