Из двух учеников необходимо выбрать одного в баскетбольную команду. Известны кол??чества их попаданий мяча в корзину на каждые десять бросков во время тренировок № тренировки 1 2 3 4 5 Количество попаданий Первый ученик 4 3 5 3...

Алгебра

Из двух учеников необходимо выбрать одного в баскетбольную команду. Известны кол??чества их попаданий мяча в корзину на каждые десять бросков во время тренировок № тренировки 1 2 3 4 5 Количество попаданий Первый ученик 4 3 5 3 6 Второй ученик 5 4 3 6 5

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